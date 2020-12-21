【日盛投顧】月線為多頭重要防守關卡

◆盤勢分析

1. 週一台股開平震盪，最高點 14,384 點未創歷史高，最低點 14,166 點回測 5 日線 (14,253 點)、10 日線(14,274 點) 但守穩月線 (14,098 點)、季線(13,329 點)、半年線(12,950 點) 及年線 (11,996 點)，終場指數上漲 135 點，漲幅 0.95%，收在 14,384.96 點，成交金額為 2,512.75 億元，約當於 5 日均量(2,520 億元) 但小於 20 日均量(2,790 億元)。三大法人合計買超 104.25 億元：外資買超 105.00 億元、投信買超 1.91 億元、自營商賣超 2.66 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為 14,100 點至 14,200 點，壓力為 14,500 點至 14,600 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (68) 大於 50，短線偏多。

3. 櫃買指數漲幅 0.02%，收在 179.36 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 175 點附近，壓力為 183 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值 (39) 小於 50，短線整理。

4. 我們認為台股近期走勢震盪整理，選股方向可留意 12 月預期營收靚、2021 年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需等。

結構區塊鏈概念股、運輸、原物料、運動風相對強勢

1. 區塊鏈概念股：比特幣近期狂飆，3661 世芯 - KY、6150 撼訊、2465 麗臺、5386 青雲等具題材。

2. 運輸：疫苗為航空帶來希望，2610 華航、2618 長榮航強勢；運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、2601 益航、2617 台航、2637 慧洋、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

3. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、塑化 1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、1304 台聚、1308 亞聚、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅等。

4. 運動風：運動風潮興起，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、健身房 8462 柏文、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。

5. 車用：Tesla 上海廠 2021 年產能可望加倍擴產，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿、8183 精星、2360 致茂、2474 可成、4938 和碩、2357 華碩等長線將相對受惠，車市回溫，零組件 2231 為升、6279 胡連等可望受惠。

6. 被動元件：第四季供需吃緊，2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、2456 奇力新、2428 興勤等將可受惠。

7. 半導體：半導體幾乎全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，帶動 2404 漢唐、6187 萬潤等將因先進製程而迎來商機。6488 環球晶透過併購擠身晶圓片二哥，轉投資 5483 中美晶、小老弟 3532 台勝科、6182 合晶也可望沾光。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、4968 立積、2379 瑞昱等。