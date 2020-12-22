【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 英國發現變種病毒引發封鎖潮，但美國有望通過新一輪刺激計畫。受到 APPLE 推進電動車計畫的消息影響，TESLA 納入標普 500 指數首日重挫 6%。APPLE 上漲 1.24%。週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.63 至 0.12％，美股四大指數短期高檔震盪。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 14,100 點至 14,200 點，壓力為 14,500 點至 14,600 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 175 點附近，壓力為 183 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並挑戰高點，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向可留意 12 月預期營收靓、2021 年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需等。

5.11 月外銷訂單續寫連九紅，表現亮眼超乎預期！經濟部統計處 21 日公布 11 月外銷訂單統計，金額為 577.8 億美元，不但創下史上單月新高，年增率大增 29.7％近三成，亦創 2010 年以來最大漲幅紀錄。統計處預估全年外銷訂單 5,296 至 5,311 億美元，可望刷新歷史紀錄。

6. 榮耀自華為分割出來以後，傳出榮耀宣誓 2021 年將挑戰智慧手機出貨 1 億支的目標。法人圈傳出，若榮耀可重新恢復營運，高通跟聯發科（2454）的 4G／5G 手機晶片也將有望在 2021 年開始量產出貨，大啖榮耀 4G／5G 智慧手機訂單。

7. 微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）今年業績確定創新高。法人估計，即使有年底盤點結帳因素，全年業績應當超過 18 億元；展望明年，營收有望持續成長三成，有機會達 24 億元之上，再度改寫新高，並首度挑戰賺一個股本。

8. 國際鐵礦砂原料價格每公噸漲破 160 美元，創九年來新高，推升美國和日本廢鋼報價，每公噸大漲 20～29 美元，受原料成本高漲影響，鋼筋大廠 2015 豐興 21 日決定，全面大幅調漲本周廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，每公噸漲 1,000～1,600 元，創多年來單次最大漲幅，並帶動全台鋼筋跟著大漲，第四季相關業者營運可望衝上全年最高峰，且可能旺到明年第一季。

