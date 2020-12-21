晶焱11月每股賺0.74元 今年獲利約持平去年

靜電防護晶片廠晶焱 (6411-TW) 今 (21) 日公布 11 月自結，稅後純益 0.61 億元，年減 5%，每股稅後純益 0.74 元，累計前 11 月稅後純益 4.73 億元，年增 3.05%，每股稅後純益 5.87 元，法人估，晶焱今年每股純益約與去年 6.43 元相近。

晶焱今年受惠宅經濟商機爆發，各項電子產品熱銷，11 月營收創下歷史新高，達 3.16 億元，月增 3.91%，年增 12.64%，累積前 11 月營收 28.81 億元，年增 16.49%。

展望明年，晶焱看好，宅經濟需求將延續，營收可望再優今年，續創新高，同時，由於市場競爭不斷加劇，將持續推出新品、優化產品結構，並改善生產成本，推動獲利成長。

晶焱認為，隨著電子產品結構複雜化，靜電防護需求只增不減，尤其未來市場將走向 USB 4.0，相關產品也必須重新設計，公司也將持續投入新品開發、增加市占率。

晶焱 2018 年在全球 ESD(靜電防護晶片) 市占率 11.2%，為全球排名第三名，僅次於 Nexperia、ON Semiconductor，產品則以消費性為主，營收比重約 8 成，工業、車用分別約 1 成以上、1 成以下。