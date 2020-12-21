權值股回神 航運、鋼鐵補血 台股大漲135點 收14384點

台股今日早盤受到賣壓襲擊，一度跌破 14200 點關卡，不過盤中權值股回神，台積電上漲 1.18% 做收，台達電、聯電、台塑、南亞等也上漲逾 3%，加上航運、鋼鐵族群同步拉升，多檔攻漲停，指數一路收斂跌幅由黑翻紅，尾盤漲幅持續擴大，終場大漲 135 點，收 14384 點，成交值達 2500 億元，14300 點失而復得。

盤面上權值股走勢全面回神，在中芯遭美國列入黑名單後，台半導體可望受惠營轉單，台積電、聯電大漲，另外半導體 IC 設計族群漲勢凌厲，包含敦泰，富鼎等漲停作收，MOSFET 持續喊漲，尼克森、杰力等也收漲逾 1 %。

金融、傳產權值股表現也不俗，包含台塑化、台塑、南亞與台化等，股價都大漲逾 2% 做收，不過富邦金出手收購日盛金，終場下跌做收，日盛金則漲停高掛，委買張數逼近 65 萬張。

航運族群延續強勢格局，中航、台船、新興、萬海、四維航、陽明等全面漲停作收，族群個股一片強勢，裕民、榮運、華航、長榮、慧洋 - KY 等，也都有半根以上漲幅。

鋼鐵族群受惠鋼價持穩向上，豐興、第一銅、高興昌、燁興、中宏、青鋼、新鋼與官田鋼等，終場也以漲停作收。

