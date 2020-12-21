環球晶併世創獲德金融監管局核准 今日起正式啟動公開收購

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (21) 日公告，根據與世創 (Siltronic AG) 於 12 月 10 日所簽訂的商業合併協議，已取得德國聯邦金融監管局 (BaFin) 核准，將從即日起至明年 1 月 27 日期間的五周內，正式啟動公開收購。

環球晶表示，已獲德國聯邦金融監管局 (BaFin) 核准，於德國時間上午 9 時 (台北時間下午 4 時) 正式發布公開收購文件，公布自願性公開收購世創所有流通在外無票面金額註冊股份的條款內容。

環球晶 12 月 10 日與世創簽署商業合併協議，擬以每股 125 歐元公開收購世創，預計斥資約 37.5 億歐元 (折合新台幣約 1300 億元)，成為國內半導體業史上規模最大的跨國併購案，目標希望取得至少 65% 股權。

對達成公開收購的成就條件，環球晶董事長徐秀蘭有很高的把握，但坦言有許多不確定因素，包括各國對反壟斷的審批，德、英、美等三國主管機關核准等，及世創股東是否支持，會全力溝通、努力準備。

徐秀蘭指出，此次收購世創是對的團隊，雙方能共同創造好的營運效率，交易價格當然不便宜，但若併購案能順利推進，對環球晶成長一定有幫助，環球晶的產能將遍布 11 國、擁有 19 座工廠，雙方營運將可因此更上層樓。

