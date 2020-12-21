〈美股早盤〉病毒引爆擔憂情緒 道瓊開盤跌逾300點、特斯拉入標普首日挫逾4%

儘管美國國會終於敲定一項約 9000 億美元的紓困方案，幫助緩解冬季疫情反彈對美國經濟的壓力，對新冠肺炎變種病毒的擔憂仍使美股承壓，主要指數週一 (21 日) 開盤全數走低，道瓊工業指數開盤一度跌逾 300 點，隨後跌勢收斂，標普 500 指數跌 1.1％，那斯達克指數跌 0.8%，費半跌 1.3％。

此外，今為特斯拉獲納標普 500 指數首日，其開盤便跌逾 4.5%。

資金瘋狂湧入美元避險，美元指數強勢反彈，最高達到 91.01。有「恐慌指數」之稱的 CBOE 波動率指數 (VIX) 週一 (21 日) 最高一度躍升至 31.5 點，創下 11 月初以來最高水平。

歷經數月協商後，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 宣布，國會已於週日敲定規模 9000 億美元的紓困方案，兩黨終達共識，參眾兩院將在週一 (21 日) 投票表決。

然而，英國上週六 (19 日) 證實發現新冠肺炎變種病毒，傳染力較原始病毒大增 70％，促使強生政府緊急宣布對倫敦和英格蘭東南部多數地區實施全面封鎖，並取消聖誕節放寬防疫限制五天的計劃，德國、義大利、法國等歐洲主要國家隨即於隔日宣布對英國航班及貨運實施入境禁令，

變種病毒消息嚴重打擊旅遊股，達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和美國航空 (AAL-US) 分別跌 3.2％、4% 和 5.2％，郵輪商皇家加勒比 (RCL-US)、嘉年華遊輪 (CCL-US) 和挪威郵輪 (NCLH-US) 亦跌跌 3％至 5％。

油價也呈現回落，因市場預期針對歐洲旅遊和貨運的新一輪限制，將持續打擊燃料需求至 2021 年，布蘭特原油和 WTI 原油均跌逾 4％。

截至台北時間週一 (21 日)22 時許：

道瓊指數下跌 244.99 點或 - 0.81%，暫報 29934.06 點

那斯達克下跌 106.27 點或 - 0.83%，暫報 12649.36 點

標普 500 指數下跌 38.81 點或 - 1.05%，暫報 3670.60 點

費半下跌 35.57 點或 - 1.29%，暫報 2729.17 點

台積電 ADR 下跌 0.03% 至每股 104.25 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.921%

紐約輕原油下跌 4.32% 至每桶 46.98 美元

布蘭特原油下跌 4.15% 至每桶 50.09 美元

黃金下跌 0.28% 至每盎司 1883.60 美元

美元指數上漲 0.41% 至 90.32 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 4.58％，至 663.17 美元。

特斯拉週一 (21 日) 美股盤前正式納入標普 500 指數，以上週五 (18 日) 收盤市值計算，特斯拉已躍升為標普 500 指數第六大成分股，僅次於蘋果、微軟、雅馬遜、Alphabet 和臉書。

Nike(NKE-US) 早盤上漲 4.96％，至 144.09 美元。

2021 會計年度 Q2(止於 11 月 30 日) 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 112.4 億美元，年增 9%，優於 Refinitiv 預期的 105.6 億美元

稀釋後 EPS 報 0.78 美元，優於 Refinitiv 預期的 0.68 美元

毛利率 43.1%

營益率 29.1%

淨利 12.5 億美元，年增 12%

摩根大通 (JPM-US) 早盤上漲 1.74％，至 121.15 美元。

在美國聯準會 (Fed) 公布金融機構壓力測試結果全數過關後，摩根大通隨即宣布，董事會已批准自 2021 年起的股票回購計劃，回購規模為 300 億美元。

每日關鍵經濟數據：

芝加哥 Fed 11 月全國活動指數報 0.27，前值自 0.83 上調至 1.01

(圖：芝加哥儲備銀行

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 首席經濟學家 Paul Donovan 表示：「決策者顯然對此感到擔憂，傳播速度更快的事實，可能導致更多限制措施遭到延長，並帶來更多經濟後果。」

Avatrade 首席市場分析師納 Naeem Aslam 表示：「全球各地投資人都對在英國發現的新菌株感到擔憂，投資人更加關注新冠疫情的短期惡化，忘記了我們已經有了疫苗，這將對下季的經濟數據產生重大影響。」