晶心科11月每股賺0.72元 單月賺贏去年全年

晶心科 (6533-TW) 今 (21) 日公布 11 月自結，稅後純益 0.31 億元，年增 278%，每股稅後純益 0.72 元，累計前 11 月稅後虧損 0.3 億元，每股稅後純損 0.7 元；晶心科受惠 11 月營收創新高，單月純益賺贏去年全年 0.38 元，也帶動全年虧損收斂。

晶心科下半年開始恢復中國出差，RISC-V 授權金也重啟成長動能，10 月以來營收逐步走高，11 月更創新高，達 0.75 億元，月增 12.42%，年增 73.94%，累計前 11 月營收 4.54 億元，年減 0.46%。

晶心科受惠營收規模擴大，獲利明顯改善，已連續兩個月維持獲利，前 11 月虧損持續收斂，累計前 11 月稅後虧虧損減少到 0.3 億元。

展望明年，晶心科看好，隨著 RISC-V 布局 IOT、MCU 效益顯現，加上推出更多 25、45 系列新品，明年 RISC-V 授權金將較今年成長，且因今年已有少數 RISC-V 案件進入設計定案 (Tape out)，明年將開始見到權利金貢獻，授權金、權利金同步增長下，法人估，晶心科明年 RISC-V 相關業績將年增 3 成以上。