日月光年末大徵才 高雄廠明年招募逾3600名

日月光投控 (3711-TW) 上周末 (19 日) 舉辦年末大型徵才活動，包括製程工程師、設備工程師、儲備幹部、生產助理員，現場也設有「職業安全互動區」、「健康衛教體驗區」，日月光投控指出，受惠半導體需求暢旺，近期持續擴大布局、提升產能規模，明年高雄廠預計招募超過 3600 名。

日月光投控指出，職業安全互動區主要展示機台安全與廠房安全，並安排專人介紹及體驗，加深求職者印象，透過模擬廠區實際作業時的機台風險，以及各種不同類型防護設置，完善機台本質安全，保障作業人員。

另外，為了完整廠房防護、趨前防守，廠區推廣設置極早期偵煙警報系統及區域紅外線熱顯影偵測，監測並預防廠區火災發生，讓求職者實際瞭解極早偵測的有效性與靈敏性，以全方位的廠房安全讓員工更安心、放心工作。

日月光投控每年邀請業界專家，進行專業講座，同步辦理機台安全競賽，開放各廠區角逐，讓安全意識深植同仁心中，以嚴謹態度落實於工作中，建構完善的日月光安全文化。

日月光投控表示，健康衛教體驗區使用 InBody 身體組成分析儀，立即檢測求職者的體脂率、肌肉量、基礎代謝率，並由日月光診所的專業護理人員進行說明與講解。

日月光投控補充，高雄廠關懷、照顧同仁，戮力打造安心、健康的友善職場環境，從身心靈各方面著手，化身員工健康管理師，站在同仁角度，推動有溫度的健康職場促進服務，守護員工生理、心理、社會及組織層面的舒適與安全，讓日月光的同仁更具活力又健康。