外資放假前衝一波 期現貨齊作多 三大法人同步砍富邦金

台股今 (21) 日大漲 135 點、以 14384.96 點作收，外資買超 104.99 億元，已連四買，無提前放假跡象，投信買超 1.9 億元，唯獨自營商賣超 2.65 億元，三大法人合計買超 104.24 億元。外資在期貨連續增持淨空單後，今天大舉回補多單 1394 張，淨空單水位降到 4573 張，顯示外資趕在節前再衝一波的企圖心強烈。

今天大漲的鋼鐵股、塑化股，拉尾的晶圓雙雄、面板雙虎，明顯都是由外資力拱出來的，另外值得留意的是，富邦金上周五宣布擬公開收購日盛金，但三大法人顯然不買單，今天同步減碼富邦金，尤其外資大賣富邦金超過 1.6 萬張，呈現連二賣，投信也連兩天賣超，自營商更是連續 6 天倒貨富邦金，賣壓沉重下，富邦金今天下跌 1.09%，收在 45.5 元，一口氣跌破 5、10 日線，回測月線。

外資買超前 10 名：聯電 30,320 張、中鋼 16,891 張、中鴻 16,673 張、友達 15,619 張、群創 15,135 張、中石化 13,634 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 11,350 張、彩晶 11,333 張，其餘台積電、台達化雖未獲外資破萬張買超，但仍是外資青睞重點股。

外資賣超前 10 名：開發金 34,074 張、大同 17,588 張、華邦電 16,926 張、富邦金 16,330 張、益航 11,631 張，其餘為興富發、合勤控、榮成、精英、建漢。

投信買超前 10 名：開發金 64,206 張，其餘為興富發、聯電、華航、遠雄、英業達、緯創、聯強、長榮、陽明。

投信賣超前 10 名：華新 28,564 張，其餘為京元電子、南亞科、聯詠、旺宏、華新科、華通、京城銀、中鼎、奇力新。雖然富邦金未在前 10 名之列，但遭投信減碼 463 張。

自營商買超前 10 名：群創 11,707 張，其餘為元大滬深 300 正 2、聯電、華新、中鋼、中石化、元大 S&P 黃金正 2、聯成、友達、國泰永續高股息。

自營商賣超前 10 名：元大台灣 50 反 1 遭賣 24,665 張，其餘為陽明、開發金、國泰台灣 5G+1、國泰臺灣加權反 1、萬海、街口 S&P 黃豆、國泰美國道瓊反 1、富邦臺灣加權反 1、富邦 NASDAQ 反 1。自營商也賣超富邦金 343 張。