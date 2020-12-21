〈宏致展望〉車電網通需求強產能滿載 台灣、中國同步大擴產

連接器及線束廠宏致 (3605-TW) 目前車電、網通客戶需求強勁、產能滿載，明年中國廠區將擴產 10-15%、台灣也會擴產 3 成，為因應長期需求，計畫斥資 20 億元，在桃園興建新廠，預計 2023 年下半年投產。

宏致指出，中國廠區來看，昆山廠擴產 15%，主要是因應車用產品打進美系電動車客戶，東莞也會擴產 10%，整體中國產能擴充 10-15%。

台灣廠區方面，宏志表示，目前產能滿載，甚至要向外租用廠房，因此現有空間持續擴產，預計台灣明年產能可增加 3 成，且由於目前廠區空不足，也將興建新廠。

宏致指出，目前計劃在桃園現有廠區旁擴建新廠，預計明年第二季動土，工期 2 年，2023 年下半年投產，預計建設、設備總投入金額約 20 億元，可望因應長期需求。

至於併購美商 Genesis，宏致認為，不僅擁有地利之便，就近服務美國客戶外，也可配合亞洲生產基地，加速產品研發速度，而 Genesis 雖然集中在中國廠區，但宏致指出，短期會先觀察，還不會那麼快進行整併。

以宏致目前產地營收占比來看，中國約 7 成、台灣約 1 成多，菲律賓也約 1 成，越南佔比較小，約 2-3%。