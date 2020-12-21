亨泰光學農曆年前掛牌 跨足客製化軟式隱形眼鏡市場

隱形眼鏡廠亨泰光學 (6747-TE) 預計明年農曆年前掛牌上櫃，研發長吳怡璁表示，公司近期從硬式隱形眼鏡跨足客製化軟式隱形眼鏡產品，由於消費習慣還需要再教育，預期產品尚需兩年時間發酵。

亨泰光學主要聚焦於「近視控制」隱形眼鏡，包括設計、製造及銷售，不同於拋棄式隱形眼鏡或框架鏡片的「視力矯正」，亨泰光學主要從事光學設計，透過隱形眼鏡提高人們整體視覺效能。

吳怡璁指出，過去公司產品主要為硬式隱形眼鏡，硬式隱形眼鏡可分為日戴型高透氧硬式隱形眼鏡 (RGP) 及夜戴型角膜塑型鏡 (OK 鏡)，OK 鏡已在中國、台灣兩岸取得認證，其中目前中國市占率約 10-15%，位居市場前 3 名，明年則將有新品再取得認證，有望推升市佔率表現，也是明年營運主要動能。

亨泰光學經歷多年研發，近期從硬式隱形眼鏡跨足客製化軟式隱形眼鏡市場，並於今年推出首款客製化矽水膠軟式隱形眼鏡產品，吳怡璁表示，該產品製成門檻高，醫療器械上市許可取證難度高，競爭者較少，惟現今消費環境難改變，還需要教育消費者，預期產品需要 2 年才有望發酵。

亨泰光學前 11 月營收 4.98 億元，年增 9.78%；前 3 季稅後純益 1.09 億元，年增 5.52%，每股純益 4.94 元。