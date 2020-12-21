遠東新可持續發展債券掛牌上櫃 發行總額新台幣38億元

遠東新 (1402-TW) 今 (21) 日發行可持續發展債券，於櫃買中心掛牌上櫃，該檔債券為國內民營企業推出的首檔可持續發展債券，也是繼中信銀及永豐銀發行後，國內第三檔可持續發展債券，發行金額新台幣 38 億元。

櫃買中心表示，遠東新本次發行的可持續發展債券為五年期，票面利率為固定利率 0.54%，由中國信託商銀擔任承銷商，其投資計畫書由安永聯合會計師事務所提供外部機構驗證報告。

遠東新可持續發展債券所募資金，將用於廢棄物回收處理或再利用綠色投資計畫，以循環經濟及永續概念持續推動綠色產業鏈。

至於社會效益投資計畫部分，則以新北市板橋遠東通訊園區投資為主，打造智慧綠園區，同時作為政府及非營利組織智慧應用及永續發展示範場域，提供弱勢族群就業機會，及提供無償場地不定期舉辦公益活動回饋社會。

可持續發展債券制度自今年 10 月上線以來，發行規模已達新台幣 58 億元，顯示在全球永續發展的理念趨勢下，透過永續金融市場的協助，企業可發行可持續發展債券，以取得永續發展與轉型所需資金，而投資人也可透過投資可持續發展債券，表達其對環境友善與企業社會責任的重視與支持。