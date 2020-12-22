公股銀行首家 第一銀行簽署「赤道原則」

第一銀行正式簽署「赤道原則」(Equator Principles, Eps)，成為國內首家簽署赤道原則的公股銀行，也是全球第 114 家赤道原則協會會員銀行，對於我國環境、社會永續發展深具意義。

近年來環保議題備受重視，而這股綠色風潮也融入銀行授信融資，包括國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、元大銀行等 7 家民營銀行先後簽署並宣示將落實「赤道原則」，突顯綠色金融的重要性。

2015 年聯合國組織公布永續發展目標 (SDGs)，將企業社會責任 (CSR) 推升至永續發展 (SD)，目的除了改善社會問題，同時解決企業營運所面臨的環境問題，並且帶動經濟轉型，提升國家發展與競爭力。

以國內半導體企業為例，由於製程需耗用大量水、電等資源，因此投入綠電、水資源回收再利用與空污防制等設備，並且帶動上、下游供應商一起節能減碳，制定綠色工廠的標準，以母雞帶小雞的模式，引領相關產業為社會與環境平衡，共同努力。

第一金控暨第一銀行董事長邱月琴上任後，相當重視企業社會責任議題暨落實環境永續發展，帶領第一金控於 2020 年再度獲選道瓊永續指數 (DJSI) 最高等級「世界指數」及「新興市場指數」成分股，穩居國際標竿企業，也在 12 月 8 日再度獲得 CDP 氣候變遷評比最高「A」級肯定，連續三年位居領導等級。

核心子公司第一銀行則再度蟬聯「國家企業環保獎」並獲得綠色行動獎項，創下國內金融業唯一且連續兩年獲最高榮耀之殊榮。

第一銀行總經理鄭美玲表示，第一銀行自 2014 年即參採「赤道原則」精神，訂定「綠色融資審查原則」，將永續議題與銀行核心業務結合，除審慎評估借戶是否落實環境保護、企業誠信經營與社會責任外，同時管控授信的潛在風險。

鄭美玲指出，銀行在辦理授信業務時，即要求借戶應提出善盡環境保護及善待員工之企業社會責任承諾書；今年經董事會達成共識加入赤道原則協會，有助於提升第一銀行對環境氣候變遷風險認知、瞭解與掌握，並與國際金融機構鏈結，以「赤道原則」作為共同語言參與國際聯貸。

另外，第一金控近年來 ESG 整體表現獲高度肯定，自 2016 年起連續 5 年獲選納入道瓊永續性指數 (DJSI) 新興市場指數成分股，更於 2018 年起連續 3 年入選 DJSI 世界指數成分股，也兩度獲得 MSCI「全球標準指數」(MSCI ACWI Index) 成分股 ESG Ratings - 銀行業類別 AA 級的領先等級。