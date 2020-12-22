供需吃緊 1月電視面板價格維持2-6美元漲幅

面板價格今年上演驚奇反彈戲碼，展望未來，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 表示，整體電視需求維持高檔，加上部分上游零組件吃緊狀況加劇，預期 1 月電視面板將延續 12 月上漲格局，估漲幅仍可望達到 2-6 美元。

群智諮詢表示，年底旺季備貨需求已過，但電視品牌廠備貨需求仍強，主要受二次疫情爆發，各國續推財政刺激政策，加上宅經濟持續延燒，供給方面，因上游面板驅動 IC 持續吃緊及日本電氣硝子 (NEG) 停電事件衝擊玻璃基板供應，全球 LCD 電視面板供給吃緊，推升價格持續上漲。

依各尺寸別分析，群智表示，32 吋電視面板 1 月價格將維持 2-3 美元漲幅，主流 39.5-43 吋同樣維持上漲趨勢，50 吋供給則持續吃緊，1 月漲幅達 4 美元，55 吋以上大尺寸，漲幅則更加顯著，估漲幅可望有 5-6 美元。

隨著面板供需、價格持續走強，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 營運可望維持獲利，雖然日前 NEG 停電事件造成玻璃基板供應吃緊加劇，但台廠比重將較韓國廠、中國廠較低，評估影響有限。

至於對明年奧運商機看法，友達董事長彭双浪指出，目前並未感受到相關商機，不過現階段產能、零組件吃緊，加上宅經濟加速面板朝大尺寸發展，預期奧運帶來效應並不顯著。