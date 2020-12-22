〈能源盤後〉病毒變異 防疫封鎖更嚴厲 市場嚇壞 原油大跌但脫離低點

週一 (21 日) 交易，原油價格大幅收低，但已脫離盤中低谷，係因報導稱在英國和南非發現傳染力更強的變異新冠病毒株，引起大眾恐慌。疫情向來被視為原油和能源產品的潛在阻礙。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下滑 2.77 美元或 2.8 %，收每桶 47.74 美元，盤中低點達每桶 46.18 美元。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下滑 1.27 美元或 2.6 %，收每桶 47.97 美元，，盤中低點達每桶 46.25 美元。此為交易最活躍的契約。

道瓊市場數據顯示，1 月 WTI 原油期貨上週五上漲 1.5% 至每桶 49.10 美元，為最前月契約自 2 月 25 日以來最高收盤價。1 月契約於週一收盤屆期。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下滑 1.35 美元或 2.6%，收每桶 50.91 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨上週五上漲 1.5%，登上 2 月 26 日以來最高收盤價。

由於英國出現感染力更強大的新冠病毒株，原油價格跛腳，價格期貨集團高階分析師 Phil Flynn 表示，「今早大家似乎都忙著撤離。」

假期來臨前，英國倫敦居民和英格蘭東南部多數地區的居民已受到嚴格限制，非必要性商店遭關閉，也禁止了非必要旅行。一些歐洲國家以及印度、香港和加拿大也禁止英國旅客入境，法國則全面封鎖英國旅客，對其關閉了陸海空交通。

衛生專家警示，目前尚未有證據顯示該病毒株更為致命。南非部分地區也已報導出現該病毒株。

由於市場擔心，新實施的封鎖措施可能會延續至第一季，此情緒掩蓋了美國國會通過新冠疫情紓困方案的消息。但投資者表示，隨後股市反彈，道指自開盤下跌的 400 多點反彈回升，有助於重建投資者對能源市場的信心，相信該病毒株不會導致可怕的後果。

「我認為這復甦部分原因是其他風險資產減少下跌程度，道指轉升，這支撐了原油。」Flynn 說。

「市場在看到歐洲關閉的可能性時感到痛苦，但因新冠紓困方案總算催生成功，又帶來樂觀情緒將市場拉回。」

參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 週日稍晚表示，兩黨已就一項近 9000 億美元的新冠疫情紓困方案達成協議，國會已對該法案有書面文案 ，並於週一稍晚進行表決。

其他能源商品