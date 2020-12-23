〈能源盤後〉變異株兇猛 近40國對英國關閉邊境 原油連2日下跌 7週漲勢恐止步

週二 (22 日) 交易，原油期貨價格大幅收低且為連續第二日下滑，儘管疫苗已經開始接種，但歐洲和美國仍為防疫而推行新旅行禁令以及封鎖措施，引起市場對能源需求的擔憂。

由於英國傳出新冠病毒變異的報導，法國仍對英國關閉邊境旅遊和貿易，其他歐洲國家也禁止來自英國的旅客。

歐洲、亞洲、南美和中東近 40 個國家限制了來自英國的旅客。包含澳洲在內，一些國家也報導了新冠變異病毒快速傳播的消息。

因對變異病毒快速傳播的能力感到恐懼，沙烏地阿拉伯暫時中止全體公民和居民搭乘國際航班一週，且其內政部稱該一週的飛行禁令「也可能延長至有關該病毒性質的醫學資訊明確為止。」

醫學專家表示，輝瑞和 BioNTech 的新冠疫苗以及 Moderna 疫苗應該即使對變異病毒也有效用。

與此同時，美國國會週一晚間通過約 9000 億美元新冠紓困方案，以及 1.4 兆美元政府運作直至明年 9 月的資金法案。長期以來，投資者一直在押注，這樣的協議能應可支撐經濟，從而提振能源需求。

Rystad Energy 分析師 Louise Dickson 週二研究報告指出，「新冠變異病毒引起的旅行限制確實影響了一些石油需求，但美國終於通過刺激方案，這一點太重要了而無法抹去。」

「新冠變種病毒可能引起了這種價格反應，但整體下跌的影響更可能偏向『市場意識到儘管疫苗有所突破，仍存在不確定性』，在本月價格上漲中，常常忽略了這樣的想法。」Dickson 說。

彭博社的報導也給石油造成了壓力，據知情人士說，大型產油國俄羅斯主張 OPEC + 於 2 月增產 50 萬桶 / 日，與下個月已經商定的增產相符。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下滑 95 美分或 2 %，收每桶 47.02 美元，週一該契約下跌 2.6%。1 月契約則於週一收盤屆期。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下滑 83 美分或 1.6%，收每桶 50.08 美元，週一下跌 0.8%。

在連續 7 週上漲後，Brent 和 WTI 原油本週邁向 10 月 30 日以降首週下跌。

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