盤前財經大事搶先讀2020年12月22日

今日操盤前瞻

台灣 11 月失業率

美國第三季度 GDP

法說會：寶徠、橙的、巧新、劍麟、喬鼎

新股掛牌：世基生醫

〈美股盤後〉變種病毒恐慌嚇壞美股 特斯拉跌 6% 財政刺激護盤 道瓊轉漲

英國發現變種病毒引發封鎖潮，歐洲多國和香港緊急宣布停止往返英國的航班，投資人憂心疫情再次拖累全球經濟，旅遊休閒股、能源股挫跌，美股四大指數周一 (21 日) 除道瓊外都收黑，但美國有望通過新一輪刺激計畫仍吸引部分投資人逢低買進，美股收復盤中失地。閱讀全文...

路透：蘋果目標 2024 年推出電動自駕車

據路透社 (Reuters) 周一 (21 日) 引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 正在推動自駕車技術發展，目標 2024 年生產一款搭載突破性、「劃時代」電池技術的汽車。閱讀全文...

11 月外銷訂單連九紅、年增 29.7% 再寫歷史新高

經濟部統計處昨 (21) 日公布 11 月外銷訂單，受惠國際品牌智慧手機遞延上市、熱銷，加上遠距商機強勁、傳統貨品需求回溫，外銷訂單達 577.8 億美元，月增 12%、年增 29.7%，連九紅，再創單月新高，累計前 11 月外銷訂單達 4731.1 億美元、年增 7.3%。閱讀全文...

日經：LCD 面板價格出現前所未見上揚走勢 較春天時漲 6 成

據《日本經濟新聞》20 日 (週日) 報導，電腦及電視所使用的 LCD 面板，在全球出現供貨不足的現象。受疫情影響，在家工作及遠距學習的情形變得普遍，帶動電腦需求大增，宅經濟也造成電視機的銷售暢旺。相較今年春天，電腦用途的面板價格上揚 2 成、電視機用途的面板價格上揚 6 成，有日本分析師表示，這是前所未見的上揚走勢。閱讀全文...

宏致車用布局報捷 吞美系電動車大廠肥單 明年首季放量出貨

連接器廠宏致 (3605-TW) 車用領域告捷，公司透露，今年新增多家客戶，當中更包含美系電動車龍頭廠，將供應先進駕駛輔助系統連接器及相關零組件，預計明年首季逐步放量出貨，車用業績估較今年成長 5 成。閱讀全文...

當沖降稅再延長？蘇建榮：已啟動與金管會討論

當沖降稅將於 2021 年底到期，立委曾銘宗希望當沖降稅常態化，對此財政部長蘇建榮昨 (21) 日在立法院財委會對此持保留態度，但是對於延長期限則表示，已與金管會啟動討論是否再延續。閱讀全文...

美商英特格砸 60 億元 擴大在台布局

先進材料及製程方案供應商英特格 (ENTG-US) 昨 (21) 日宣布，為配合客戶加速開發周期，及量產新品腳步，將在未來三至五年內在台投資約 2 億美元 (約當新台幣 60 億元)，擴大在台布局。閱讀全文...