中小企業服務認證 台企銀奪菁業獎「最佳中小企業金融獎」特優獎

臺灣企銀以「融資、輔導、投資三位一體策略」的卓越表現，在第十屆台灣傑出金融業務菁業獎中，勇奪「最佳中小企業金融獎」特優獎項，是第一家連續兩屆獲得此項殊榮的銀行，顯示臺灣企銀實踐業務創新及深耕中小企業成效卓著並備受肯定。

菁業獎由台灣金融研訓院主辦，在金融業界具有指標意義，臺灣企銀董事長黃博怡強調，這個獎項是 5300 位同仁共同的榮譽，未來持續堅守中小企業專業銀行的角色和功能，與時俱進提供更好的金融服務。

主辦單位表示，該行以「融輔投併行策略，扶持小微新創事業」為題，發揮普惠金融精神，採融資、輔導、投資三位一體策略建構完整生態圈，積極輔導小微及新創企業發展，在本屆菁業獎 41 家金融機構、120 件參選案件中脫穎而出。

臺灣企銀深知中小企業對國家經濟發展影響甚鉅，體認應多加扶持小型、微型及新創事業，2019 年首開先河推出「小微 + 新創˙活水倍增」貸款，透過簡易評分表，簡化審核流程並擴大服務，近年該行融資服務家數成長近一倍，理念亦深獲主管機關認同，主動在金融機構業務考核中新增「戶數貢獻」評比項目。

在產業創新方面，臺灣企銀首創「無形資產附收益型夾層融資」貸款，讓創意、創新的價值具體化，翻轉金融界對企業融資模式的刻板印象。今年 9 月更推出「技術與金融鏈結貸款」，協助與工研院技術合作的企業，取得銀行融資金援，帶動整體產業升級。

此外，政府高度重視的 600 億青年創業貸款方案，該行承作量為全台市占率第一，顯見其為充分發揮專業功能的政策性銀行。

身為金融國家隊成員，臺灣企銀在新冠肺炎疫情中亦扮演紓困及振興經濟的要角，近一年新增協助逾 2 萬戶中小企業取得融資，承作戶數穩居公股行庫之冠，在充滿挑戰的後疫情時代，將持續戮力提供中小企業服務，成為屬於臺灣中小企業的金融領導品牌。

