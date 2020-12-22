崩盤惡夢重演？基金操盤手預言 美股恐因3理由腰斬

曾在美股 3 月劇烈震盪期間做多而獲利的洛杉磯避險基金 Hercules Investments 投資長 James McDonald 大膽預測，美股可能再度崩盤、標普 500 和道瓊指數將雙雙暴跌 50%，理由有三：英國變種 COVID-19 病毒、科技股估值過高、美國紓困規模不足以抵銷經濟衝擊。他建議投資人建立因應市場波動的部位。

McDonald 點出三大美股後市隱憂，第一是英國新發現的變種病毒。他表示，近期疫苗樂觀消息讓許多投資人期待生活即將恢復正常，傳染力增強的變種病毒出現增加了額外風險，「這可能是導致市場情緒轉向、引發猛烈賣壓的觸發因素之一，特別是考量到股市上周五才剛創歷史新高。」

第二，McDonald 表示，科技股估值過高已經來到 1929 年、1987 年、2001 年、2008 年市場崩盤前的水準，從歷史來看，這種認為科技股可以繼續逆風高飛的樂觀情緒，早有前例可循，但最終事實會讓情況一夕改變。

McDonald 認為，第三個隱憂在於，美國國會的 9000 億美元刺激計畫雖然提供了必要的支持，但卻不足以抵銷疫情造成的衝擊。

他大膽預測，如果投資人情緒突然轉空，標普 500 指數可能下探 1900 點，道瓊指數恐怕會跌到 15000 點，也就是從目前水準下跌約 50%。

McDonald 說：「周一的賣壓不必然代表股市崩盤在即，但如果短期市場情緒如我們不久前看到的突然翻轉，跌勢就會展開。」他建議投資人可以先做好防禦準備。