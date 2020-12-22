金管會響應雙語國家政策 已15家銀行、設立69家雙語分行

金管會響應「2030 雙語國家政策發展藍圖」，鼓勵各銀行設置雙語示範分行、提升員工英語能力及營造友善雙語金融服務環境，自去 (2019) 年開始推動雙語示範分行設置以來，有 15 家銀行、合計已設立 69 家雙語分行。

金管會今 (22) 日在副主委許永欽領軍下首度前往南部地區視察雙語分行，主要視察玉山銀行左營分行、華南銀行北高雄分行。

從去年 12 月起至今，已陸續視察星展 (台灣) 銀行天母分行、兆豐銀行蘭雅分行、中國信託銀行市府分行、第一銀行延吉分行 4 家北部雙語示範分行，以及台北富邦銀行市政分行、彰化銀行台中分行 2 家中部雙語示範分行，今天則是首次南下視察。

金管會表示，本國銀行積極響應雙語政策，已將雙語示範分行的設置規劃推展至北中南各區，今天參觀的玉山銀行左營分行是以個人金融業務為主的分行，因應鄰近學區、商業區及觀光區的外籍師生、企業外籍員工、旅客多，匯兌業務需求高，就外籍人士常使用的業務，提供親民及方便利用的數位化金融設施。此外，分行陳列諸多以玉山為主題的藝術作品，除提供友善金融服務體驗外，更將台灣之美推廣至世界。

玉山銀行表示，該行已於全國設置 17 家雙語分行，明年將再擴增 13 家，共 30 家雙語分行，預計至 2026 年前完成國內 139 家分行全面為雙語分行。

而華南銀行北高雄分行則為傳統大型分行，地理位置比鄰玉山銀行左營分行，業務種類多元，且外籍客戶亦以外籍師生、企業外籍員工及旅客為主。為提供外籍客戶全方位的業務諮詢服務，該分行率先全國於營業廳配置「雙語 AI 語音智慧櫃檯」，另提供 24 小時「雙語真人客服」，讓雙語金融服務更加便利且不中斷。

金管會強調，玉山、華銀兩家雙語示範分行的第一線櫃檯所提供的雙語金融服務，從人員服務、各項表單到環境設施等，皆展現友善的雙語金融環境，顯示本國銀行有足夠的條件及能力提供兼具創新及國際化的友善金融服務。