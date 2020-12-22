【群益投顧】病毒變異引發市場擔憂 台再現本土病例尾盤挫

一、盤勢分析

英國傳出病毒變異，遭多國宣佈禁航，引發市場憂心，美股週一開盤一度走低，惟因美國會新一輪紓困案過關消息帶動收斂跌勢，終場四大指數僅道瓊工業順利翻紅小漲 0.12%，S&P 500 收低 0.39%、那斯達克微跌 0.1%、費城半導體下跌 0.63%，歐股方面，受到英國疫情利空衝擊，泛歐 STOXX 600 指數大跌 2.33%，英國下跌 1.73%、德國大跌 2.82%、法國收低 2.43%。今早亞洲股市普遍開低，台股以下跌 36 點開出，終場以下跌 207.5 點或 1.44 收盤，收在 14177.46 點，成交金額為 2882.48 億元。盤面結構，類股全數收跌，電子權值普遍震盪走弱，金融持續盤下整理，尾盤雙雙擴大跌幅，也拖累指數收低，傳產多數開高走低，生技、塑膠走勢相對抗跌，航運、玻陶跌幅較重。

二、盤勢預估

英國出現傳染力更強的新冠肺炎變種病毒，已有超過 40 個國家宣佈暫停英國客機入境，引發市場的緊張。台股小幅開低後在平盤上下震盪，但受到零本土案例破功消息衝擊，午盤持續向下壓低，終場以上影線黑 K 下跌 207 點作收，成交量擴增至 2900 億元左右，指數收盤跌破 3 日、12 日線，惟 3 日、12 日線排列仍未翻空，先以整理格局看待，個股建議參考短期技術面進行汰弱留強。

受到日本玻璃基板廠 NEG 停工影響，12 月面板報價持續走揚，根據市調機構 TrendForce 報價顯示，12 月大尺寸面板漲幅仍達 3～5%。不過 NEG 事件的實際影響預估第一季中才會發酵，使得原本就淡季不淡的市況供需可能更加吃緊，預估大尺寸面板價格漲勢將延續到 1、2 月，3、4 月也可望維持高檔。

全球貨櫃航運市場缺櫃狀況持續嚴重，前十大貨櫃航運公司相繼宣布各航線漲價計畫，大陸水運局也已同意明年元月起上調運價，以確保中國貨物能有櫃位及倉位能夠順利出口，進一步助長漲勢。攬貨業者則指出，同業加價搶櫃搶倉毫不手軟，經營海運承攬業 40 年，第一次見到市場如此瘋狂的狀態。

世界各國為刺激經濟成長，加強基礎建設帶動鐵礦砂與廢鋼等鋼鐵原料行情持續升溫，日本下半年廢鋼報價漲至每公噸 450 美元，美國貨櫃廢鋼漲至 405 美元，澳洲鐵礦砂由每公噸 160.7 美元漲至 164.15 美元，豐興開出最新盤價，鋼筋每公噸大漲 1,200 元、漲幅約 6.9%，為 15 年大幅度。

三、強勢股

電子：

研華 (2395)、聯強 (2347)、旭隼 (6409)、和碩 (4938)、緯創 (3231)

非電：

大同 (2371)、儒鴻 (1476)、巨大 (9921)、富邦媒 (8454)、億豐 (8464)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據