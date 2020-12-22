台股急殺逾200點 外資倒貨近百億 三大法人反手賣超118.41億元

變種新冠病毒引發全球投資人擔憂，台股今 (22) 日同步走弱，午盤傳出國內出現本土個案，引爆電子股大跳水，塑化、鋼鐵等傳產族群也普遍壓回，加權指數尾盤急殺逾 200 點，收在 14177 點，失守 5 日線及 10 日線支撐，外資終止連 4 買，狂倒 99 億元，三大法人聯手賣超 118.41 億元。

台股今日成交值為 2882 億元。觀察籌碼動向，外資轉為賣超 99.90 億元，終止連 4 買；投信同步轉賣超 5.08 億元；自營商則持續賣超，共賣 13.45 億元，三大法人合計賣超 118.41 億元。

電子族群今日無力撐盤，權王台積電股價回檔，午盤傳出本土個案的消息後，跌幅隨即擴大至 1.4%，收在 509 元；聯電股價也狂洩，終場重挫 3.7%，收在 45.7 元；大立光、台達電、日月光投控、廣達等權值股同步下跌 1-3%；面板雙虎雙雙由紅翻黑，但隨著賣壓出籠後雙雙走跌，友達跌逾 1%。

傳產族群早盤奮力撐盤，台聚、台達化、台苯及中石化一度亮燈漲停，但受利空消息衝擊，漲幅逐漸收斂，台塑、南亞翻黑下挫，此外，鋼鐵、造紙等早盤強勢的傳產類股，午盤過後也都震盪走跌。防疫概念股乘勢而起，口罩股恆大、康那香、南六亮燈漲停，永日、亞諾法、杏國、毛寶、熱映等也攻上漲停。

法人表示，儘管英國及南非皆發現威力更強的變種新冠病毒，市場仍樂觀預期疫苗普及施打後，經濟復甦逐漸升溫，配合旺盛的資金行情，台股未來仍有高點可期，不過，本周進入耶誕假期，外資量能會逐漸縮小，改由內資主導盤勢。