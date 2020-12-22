〈本土零確診破功〉北市跨年如期舉辦 新北耶誕城戶外集會型活動喊卡

國際傳出變種新冠病毒 (COVID-19)，台灣今 (22) 日也爆出本土病例，北市府宣布，台北 101 煙火及周邊表演會如期舉辦，若本土確診暴增至 15 例，將會改採線上跨年；新北市政府也表示，即日起停止耶誕城內所有戶外集會型活動 (含商品促銷在內)。

國內 253 天本土零確診破功，紐西蘭籍機師接觸者爆染疫，引起社會人心惶惶，指揮官陳時中表示，將與各地方政府開會協調縮小跨年等大型活動規模，以防堵疫情蔓延，外界關注是否取消跨年，對此，台北副市長黃珊珊與觀傳局長劉奕霆下午出面對外說明，原則上，台北跨年不停辦。

黃珊珊指出，只要有 1 例本土個案，跨年活動就要全程戴口罩，增加至 15 例才會考慮停辦的問題，但今年也不會停辦，而是改為線上跨年，不開放觀眾進場，仍然會有表演活動，並強調台灣是全球少數可以跨年的地方。

黃珊珊表示，北市府中午就有針對跨年防疫進行討論，今天也要來跟中央討論，待與中央會議結束，向台北市長柯文哲匯報後，明天就會向外界說明，劉奕霆也進一步指出，目前還是朝如期舉辦的方向。

而新北市正值耶誕城盛事，聚集大量人潮，為因應本土病例，市府宣布，耶誕城內所有戶外集會型活動 (含商品促銷在內)，並不再受理申請，既有的貨櫃屋、光雕秀、光廊等目前仍一切照常，若後續疫情穩定，沒有再傳出本土案例，視衛生局評估再行恢復。