〈本土零確診破功〉航空股首當其衝 貨運強勁需求暫不受影響

我國連續 253 天無本土病例今 (22) 日破功，航空族群一片慘跌，不過，法人認為，航空客運已處在客源幾乎斷炊的狀態，今年以貨運為主要動能，待觀察後續效應，但貨運需求應不至因此明顯受衝擊。

華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 今日股價均由紅翻黑，華航大跌 8%，長榮航跌逾 6%，法人指出，第四季為貨物空運旺季，運能不足，加上海運運能吃緊，部分貨物海轉空，使空運價價維持歷史相對高檔，短期應不至於再次衝擊航空公司營收動能。

長榮航表示，預計 2 架 777 貨機將在明年第 4 季交機，另 1 架則在 2022 年首季交付，屆時貨運機隊將達 8 架，貨運需求持續看好，已做好疫苗運輸作業規劃。

法人進一步說明，據 IATA 預估航空產業須至 2024 年才會回復至疫情前水準，在疫苗普及前，航空客運難以復甦，反觀貨運需求有望受惠於疫苗運送持續高漲，其中，華航近來將陸續新增 3 架 777 貨機，優先保障急貨和專案貨等高價貨源，並已取得冷鏈運輸認證，有利爭取後續疫苗運送包機業務。

法人預估，明年上半年整體航空市場仍將維持低客量、高貨量和高運價的狀態，至於客運復甦時程需視疫苗研發和施打情形，但疫情最壞狀況應已過，短線航空股的營運應不至於再探低。