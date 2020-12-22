中歐投資協議即將敲定 拜登團隊盼盡快與歐盟磋商

中國和歐盟力拼年底簽署中歐投資協定，為美國重振跨大西洋夥伴關係的計畫帶來挑戰，拜登 (Joe Biden) 提名的白宮國家安全顧問 Jake Sullivan 週一 (21 日) 推文，盼歐洲夥伴盡早與拜登政府就對中國經濟活動進行磋商，釋出其對中歐投資協定的擔憂。

Jake Sullivan 週一援引中歐投資協定報導，稱「歡迎歐洲夥伴就雙方對於中國經濟活動的擔憂，儘快展開磋商。」中國及歐盟日前先後釋出樂觀態度，稱有望在年底前簽署中歐投資協定，一旦簽署，美國欲聯合歐盟，重新打造跨大西洋夥伴關係的計畫恐受到打擊。

(圖：推特)

根據協議內容，中國同意為歐盟企業開放市場，包含金融、製造業及房地產等領域，歐盟則將放寬中國投資其可再生能源市場作為回報，不過，鑑於中國在國際勞工權益等議題上尚未妥協，加上歐洲部份國家不滿中國人權問題，預計這將成為歐洲議會是否通過協議的關鍵。

除了美國外，幾位歐洲議員和中國分析人士均對此議題表達關切，擔憂長期與中國保持貿易友好關係，同時身為歐盟輪值主席國的德國，可能在急於達成協議情況下擱置勞工問題。

歐洲議會貿易委員會主席 Bernd Lange 表示，即將達成協議的事實顯然令人擔憂。他認為，貿易政策並非憑空發生，如何解決強迫勞動問題將決定協議的命運。

德國智庫莫卡托 (Mercator Institute) 中國研究中心主任 Mikko Huotari 則表示，這筆交易對中國來說具有外交勝利的象徵，可能對拜登重振跨大西洋夥伴關係來對抗中國的希望變得更加困難。

中國國務委員兼未交部長王毅週一 (21 日) 於北京會見歐盟以及 27 國成員國駐中國大使時表示，今年中歐關係取得重大進展，中歐投資協定有望達成一致。