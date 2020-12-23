不滿意國會紓困案 川普尚未簽字 要求大幅提高現金補助

美國國會終於通過財政刺激計畫並送交美國總統川普簽署，外界原本預料他會簽字立法，但川普周二 (22 日) 夜晚卻在推特語出驚人表示，國會通過的近 9000 億美元刺激計畫「不合適」，並呼籲議員修改內容提供更多援助，包括發放 2000 美元現金給個人和家庭。

川普在推特 影片 中檢討紓困計畫的多項缺失，包括要求現金支票從目前的 600 美元大幅提高到 2000 美元，「我要求國會修改方案，將低得可笑的 600 美元提高到 2000 美元，或是一對夫妻 4000 美元。」

川普還要求刪除無用的支出，批評預算計畫竟包括資金流向海外的條款。他說：「國會最新規劃並送到我桌上的法案，和我預期的差太多，真丟臉。」

川普並未在影片中威脅他將否決刺激計畫，但他遲遲不簽字立法，仍讓外界感到意外。至於 1.4 兆美元聯邦預算方案，川普已經簽字。

川普說，假如國會無法擬定令他滿意的刺激計畫，就會留給下一任政府，「或許下一任政府會是我，我們會完成這件事。」

川普推特發布影片，圖取自推特。

美國參眾兩院挑燈夜戰，周二趕在聯邦政府午夜關門大限前通過 8,920 億美元刺激計畫，以及與刺激計畫綁在一起的 1.4 兆美元聯邦預算支出。新一輪刺激包括發放 600 美元現金、每周 300 美元補充失業救濟金、疫苗分發資金，以及 2,840 億美元薪資保護計畫 (PPP)、150 億美元航空業援助等。

川普雖然在 11 月 3 日大選敗給民主黨對手拜登，但至今堅稱自己並未輸掉選舉，是投票詐欺的受害者。儘管如此，多位法官已經駁回川普和他盟友意在推翻拜登勝選結果的多項訴訟。