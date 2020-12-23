非關入標普！特斯拉大多頭：未來潛力強大 目標價788美元

JMP Securities 的分析師 Joe Osha 現在比過往更加看漲特斯拉 (TSLA-US)，給出 788 美元的華爾街新高目標價，但他的理由是特斯拉未來幾年的潛力，而非與 S&P 500 指數納入特斯拉相關。

Osha 調升特斯拉目標價 53%，從 516 美元拉升至 788 美元，與週一收盤價 649.86 美元相比，隱含漲幅 21.3%。Osha 重申其「優於市場」的評級，相當於「買入」，這是他在 10 月 22 日特斯拉公布第三季財報時就給予的評級。

「一如我們看到該公司過去 6 個月的演進，我們對於該公司 2025 年交車 250 萬輛的目標感覺越來越合理。」他表示，考量到交付前景不斷改善，因此他將 2025 年特斯拉交付目標自 250 萬輛車提升至 305 萬輛，這也是支持他調升目標價的主因。 (特斯拉 2020 年交付目標為 50 萬輛)

特斯拉週二下跌 9.52 美元或 1.46%，收 640.34 美元，盤中股價介於 614.23 美元至 649.86 美元。週一特斯拉正式成為 S&P 500 指數成分股首日就大跌 6.5%，吐回納入前最後 2 個交易日大漲 11.6% 的一部分。華爾街通常將此現象稱為「在謠言時買進，在成為事實時賣出。」

Osha 的新目標價 (788 美元) 超越了高盛分析師 Mark Delaney 在 12 月初給予特斯拉的目標價 780 美元。Mark Delaney 當時將特斯拉股票評級自「持有」調升至「買進」，理由包括其新款電動車滲透率提高，電池成本下降，以及中國政府支持性的政策。

事實上，自開年約莫 60 美元的水準起，分析師對特斯拉的平均目標價今年迄今上漲約 460%，一路調升至近 400 美元，而其中約莫半數的目標價調升均來自 8 月初以後。

Osha 超看漲特斯拉的觀點是華爾街的少數。根據 FactSet 調查，在 37 位追蹤特斯拉的受訪分析師中，32% 給予等同買進的評級，38% 建議持有，另有 30% 認為該賣出。

Osha 給予的 788 美元目標價與分析師平均目標價 428.77 美元相比，溢價 83.8%，但分析師平均目標價較週一收盤價下跌 34%。

Osha 不只對特斯拉感到樂觀，他也預期 2025 年純電動車 (Battery Electric Vehicle,BEV) 出貨量將占全球汽車銷售亮的 15.7%，較先前估計的 14.0% 數值上升。

他認為特斯拉 2025 年應可拿下 BEV 市場約 45%，這事實上低於他目前估計的 54% 市占率。

「有鑑於我們看到政策演進的步伐，可以想像未來幾年我們會進一步提高 BEV 產業的數字。」