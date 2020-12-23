中國需求助陣 券商估iPhone 12 Q1出貨增加38%

AppleInsider 報導，券商 Cowen 表示，蘋果 (AAPL-US)iPhone 12 需求暢旺，已經向代工廠追加 2021 年第 1 季訂單，預測該季出貨量年增 38% 至 5100 萬支。

Cowen 分析師認為，增加的訂單主要來自 iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 Pro Max，iPhone 12 mini 的出貨量可能不變。

Cowen 分析師上個月預測 iPhone 12 明年第 1 季出貨量為 4700 萬支， 但最新報告上修了預測，一部分是因為中國需求良好。該公司在中國的統計數據顯示，光是 11 月，中國銷量就超過 600 萬支，換算成市占率大約 20%，是多年來的高點。

蘋果在止於 12 月的這一季產量預估為 7900 萬支手機，比去年同期提高 13%，訂單中約 82% 為 iPhone 12。過去兩季以來，最新機種平均只占整體訂單的 74%，顯示 iPhone 12 的市場需求良好。

Cowen 預測，整體而言，iPhone 今年產量年減 3% 至 1.93 億支，但 2021 年的產量可望回升到 2.15 億支。