明年中國新能源新增發電年增近8成 概念股狂歡

陸媒報導指出中國能源政策研究年會在北京順利落幕。會上表示，中國國家能源局提出「2021 年中國風電、太陽能發電合計新增 1.2 億千瓦」的目標，這意味著中國新能源產業年度新增裝機規劃將首度突破 1 億千瓦，明年新增的發電裝機量，也將較今年 6800 萬千瓦增加近 8 成。

中國新能源發展規劃將在 2030 年止，風電、太陽能發電總裝機容量將達到 12 億千瓦以上。根據中電聯數據顯示，截至今年 10 月底，中國風電、太陽能發電裝機規模都已達到 2.3 億千瓦，二者合計 4.6 億千瓦。

因此未來 10 年，中國風電、太陽能發電合計年均新增規模至少要達到 7400 萬千瓦，才能實現 12 億千瓦以上的目標。

同時數據也顯示，近幾年中國風電、太陽能發電裝機始終保持高速成長態勢。2014～2019 年，中國風電和太陽能發電合計新增規模分別為 3300 萬、4800 萬、5400 萬、6800 萬、6500 萬、5600 萬千瓦。

至於 2020 年 1～10 月新增約 4600 萬千瓦，雖然預估今年新增規模有機會上看 6800 萬千瓦，但這一數字仍低於 7400 萬千瓦的未來 10 年平均成長要求，也大幅低於 1.2 億千瓦的 2021 年發展目標。

所以能想像一旦明年開始全力補貼新能源政策之下，相關產業鏈的成長會較今年更具爆發力。

在政策規劃的利多加持之下，新能源概念股成為今日 A 股領頭羊角色，當中太陽族群指數飆漲 8%，產業指數刷新歷史新高。

至於相關個股方面，陽光電源一度大漲逾 16%，錦浪科技則飆漲逾 15%，華西能源開盤後迅速漲停鎖死。至於福萊特、泰勝風能、日月股份盤中均一度漲停。創業板市值王，同為中國電池龍頭的寧德時代則跳漲約 4%。