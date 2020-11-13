新能源概念掀起汽車業三大變局

10 月份中國國務院通過一項關於新能源汽車產業發展規劃，要求自 2021 年起，在指定綠色生態地區新增加的巴士、出租車、物流配送等屬於公共領域車輛，新能源汽車比例不能低於 80%。

此外，該規劃也指出新能源汽車發展四大要點，第一：加強核心技術，如車用操作系統、動力電池等領域的創新；第二：加強充、換電、氫氣站等基礎設施建設；第三：加強新能源汽車產業與國際合作；第四：支持大眾服務系統中使用新能源汽車的比重。

不光是中國政府針對新能源汽車加強輔導，歐洲不少國家也明定新能源汽車發展目標，如德國提高新能源汽車補貼等。而在歐洲各國刺激政策下，歐洲地區新能源汽車銷售量開始節節升高。

新能源汽車在環保意識上升之下，配合政府支持，已使得百年歷史的汽車工業產生變局。

變局一：特斯拉等新勢力崛起，網路、半導體等科技龍頭擴大在汽車產業影響力，導致汽車業競爭格局重塑、核心價值鏈重新建構。

以格局重塑來看，以特斯拉為首的新能源汽車廠如雨後春筍般冒出，各自利用自身的研發優勢和網路基因，正不斷搶占傳統汽車業的市佔。

至於價值鏈重建，則是未來汽車產業的核心價值將不再是引擎、車身、底盤等，而是電池、晶片、中央系統、大數據等。面對電子化的趨勢，傳統車廠立即做出應變，Volkswage 宣佈設立 Digital Car & Service 部門，全力推動數位化轉型。

豐田則是把競爭對手從 Mercedes-Benz、BMW 和 Volkswage，轉換成 Apple、Google 等。

至於科技大廠如 Google、高通、Nvidia、華為、阿里巴巴、百度等也已透過合作、授權或以供應商等身份切入智慧駕駛領域，未來有機會佔據相關產業領頭羊的地位。

變局二：當下歐洲、日、韓等各國政府紛紛加速汽車業朝向電動化轉型，雖然中國十年前已開始著墨該領域，但這些國家頗具後發先至之勢。

如 2019 年 4 月，歐盟公佈史上最嚴格碳排放標準，挪威、荷蘭、英國、法國、葡萄牙設定傳統燃油車禁售時間介於 2025～2040 年間，發展新能源汽車成唯一汽車業的出路。

(資料來源: 恒大研究院) 全球主要國家新能源汽車發展目標示意圖

至於中國方面，去年受到中國新能源汽車補貼退場，導致銷售量首度出現負成長，加上中國在汽車電子關鍵領域尚未有話語權，因此急於在新能源汽車產業關鍵科技發展有所突破，欲將領先全球各國起跑的規模優勢轉化為技術和品牌優勢。

變局三：汽車產品屬性更加多元，汽車將成為軟體定義的智慧行動終端中的一員。智慧網路連線的重要性將不輸給硬體，新能源汽車將利用這些網路連線提升整車感知、人車交互作用與決策的需求，感測器、中控螢幕、晶片將成為新能源汽車的核心零組件。

這百年來遇到的大轉變已漸漸為汽車產業鏈進行重大修正，同時也創造出新的投資機遇，電池、半導體、系統軟體、通訊等相關產業鏈都將順勢而起。

