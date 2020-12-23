【台新投信】新興企業債擁「雙高一低」優勢 成市場寵兒 優先布局ESG題材掌握主流行情

台新投信表示，2020 年 10 月底負利率債券金額超越 16 兆美元，低利率環境迫使投資人追求更高收益的資產，高收益債券持續搶手，其中，新興企業債擁有高經濟成長率、高殖利率、低波動率之「雙高一低」優勢，成為近期市場寵兒。而近年 ESG 成為平衡「環境永續與企業永續? 的新契機，符合 ESG 資格的企業成為大型機構法人或國際標竿指數納入投資標的的必備要件，建議優先布局 ESG 新興企業債券，掌握未來主流市場發展行情。

台新 ESG 新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人尹晟龢表示，IMF 預估 2020 年全球經濟負成長 4.4%，已開發國家為 - 5.8%，新興市場為 - 3.3%，新興市場衰退幅度小於成熟市場，且在 2021 年經濟全面復甦情況下，新興國家經濟成長率攀升至 6%，反彈幅度也大幅優於成熟國家的成長率 3.9% 及全球經濟成長率的 5.2%。而在殖利率方面，就投資等級債來看，新興企業債殖利率達 3.1%，優於新興主權債的 2.8%、美國企業債的 2%、歐洲企業債的 0.3%；就高收債分析，新興企業債殖利率達 6.5%，優於美國企業債的 4.9%、歐洲企業債的 3.4%。不管投資等級債或高收債，新興債的息收表現皆勝出。

尹晟龢指出，就波動率分析，新興企業債過去年化波動率遠低於美國投資級公司債及美國高受益債。據 Bloomberg 統計，新興市場高收益企業債近半年年化波動率僅 3.62%，新興市場投資級企業債近半年年化波動率更僅有 1.75%，皆低於美國高收益企業債的 6.05% 及美國投資級企業債的 4.25%，新興企業債的防禦力相對佳。另一方面，新興市場經過近幾年的積極再融資，債務存續期間得到了延展，企業也能夠以較低的利率再融資，財務彈性改善使總體上更利於債券投資人。

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。基金投資地區涉及新興市場之部分，部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、? 穩定價格和外國投資限制等，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖回價款之可能。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國 Rule144A 債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。