〈金管會備詢〉立委質疑護航富邦金解套中資 黃天牧罕見動怒駁斥

民進黨立委高嘉瑜今 (23) 日在立法院財委會質詢時，質疑金管會核准富邦金 (2881-TW) 公開收購日盛金 (5820-TW)，是在護航富邦金替中資股東解套，金管會主委黃天牧罕見動怒大聲駁斥：「我不同意護航這個詞，請委員收回，我要維護金管會名義，我們沒有護航。」

高嘉瑜質詢表示，富邦金併購日盛金案，金管會在 12/7 收件，12/17 就快速通關核准，然後表示是二個月前就跟富邦金溝通，富邦金併購日盛金這麼大的案子，可以事先溝通，詢問富邦金由誰來與金管會的誰溝通？

銀行局長莊秀媛表示，是富邦董事長陳聖德與總經理，來與金管會副主委邱淑貞溝通。

高嘉瑜進一步詢問，金管會 11/5 約談日盛金大股東、建群負責人陳銘達，是不是富邦金 10 月來找你溝通，金管會就幫他啟動審查程序，開始約談陳銘達？

黃天牧表示，兩件事是平行發展，兩者無關；陳銘達說他是最終受益人，金管會要求補件，目前尚未收到補件資料。

高嘉瑜質疑，「你可以保證日盛金後面沒有中資？」黃天牧說，沒有證據時無法推論是否為中資。

高嘉瑜說，「金管會應該先查日盛金是否有中資，就像比照大同中資案，查有中資要求其限期出售才對，但是現在你們跳過中資審查程序，直接護航富邦金」，黃天牧罕見動怒表示，「我不同意護航這個詞，請委員收回。」

高嘉瑜依舊高聲質疑外界看起來就是在護航，平常溫文儒雅的黃天牧動怒駁斥，「我要維護金管會名義，我們沒有護航。」主席民進黨立委吳秉叡也起身制止高嘉瑜，委員質詢官員不要亂扣帽子。

高嘉瑜再問，「金管會有掌握富邦金在大陸的投資嗎？」黃天牧表示，富邦在大陸投資 717 億元，有六家公司；他反問目前有 70% 國內上市櫃公司投資大陸，是否對這些上市櫃公司都有疑惑？

高嘉瑜還質疑金管會駁回泰國正大，卻快速通過富邦金，是否就是護航富邦金，黃天牧表示，正大跟富邦金是「蘿蔔跟香蕉」在比，一個是在國外交易接收日盛金大股東持股，一個是在國內公開收購日盛金股票，是不一樣的。