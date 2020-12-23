智晶訂單看到下季 明年家電、工控新品放量營運再優於今年

PMOLED 廠智晶 (5245-TW) 近年逐步降低消費產品比重，強化布局工控、網通產品，加上今年推出血氧儀等醫療產品動能顯著，營運有撐，目前訂單能見度已可看到明年首季，但家電、工控新品受零組件吃緊影響，將遞延推出，估明年下半年才會有明顯貢獻，全年仍看好營運將優於今年。

智晶表示，受到上游零組件吃緊影響，第 4 季營運將持平或再優於第 3 季，現階段零組件下單交期拉長，也影響新品推出時程，不過新產品都已陸續完成客戶驗證，明年可望放量生產。

智晶進一步指出，近年逐步降低消費性產品比重，其中穿戴裝置因 AMOLED、TFT 搶進市場，比重已降至 1%，僅接單服務既有客戶，未來營運方向持續朝少量多樣、軟硬體、準系統布局，發展獨特性。

展望明年，智晶表示，PMOLED 可應用在瞄準鏡、測距儀、抬頭顯示器等，目前工控、網通產品需求穩健，產品涵蓋冰箱、指紋感測器、保險箱、門禁裝置等，明年加上運動眼鏡、智能安全帽等新品挹注，營收貢獻可望擴大，醫療產品成長性則相對持平，看好明年整體營運將再優於今年。

產品營收比重，智晶今年前 3 季工控、網通產品占比約各占 4 成、3 成，醫療也有 1 成，穿戴產品占比則已不到 1%，其他則為光學、車用產品。