友訊取得Juniper台灣代理權 聯手打造5G、AI解決方案

網通廠友訊 (2332-TW) 今 (23) 日宣布，正式取得網路及資安業者 Juniper Networks 台灣代理權，聯手打造 5G、AI 驅動創新解決方案。

友訊台灣分公司總經理鍾振遠表示，隨著 5G 時代、遠距工作趨勢，以及物聯網應用蓬勃帶動，促使企業部署新的雲端服務以擴展網路效能的需求，此外，未來 SD-WAN 市場發展，加上近期資安需求大增，都是 Juniper 產品應用。

據了解，目前友訊台灣營收約 3000-4000 萬美元、約新台幣 8.5-11 億元，若以國外品牌在台灣的交換機市場中，友訊市占排行第三、四左右，但在 SD-WAN 裝機量則超過 3000 台，全台最多。

鍾振遠表示，雙方將攜手打造五大解決方案，高安全性數據中心、新世代 AI 無線網路、新世代軟體定義廣域網路 (SD-WAN)、資安情資聯防以及 5G 智慧應用，場域涵蓋政府、企業、教育、醫療、製造、金融、電信等。

鍾振遠進一步指出，Dlink 與 Juniper 合作逾 20 年，透過這次代理關係，合作更上層樓，不僅使目前產品線和網路解決方案更完整，可符合台灣跨領域客戶的多樣化需求，也能提供產業加值技術與服務。