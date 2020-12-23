台塑生醫跨足新能源 大功率鋰鐵電池儲能貨櫃上線運作

台塑生醫積極布局新能源領域，今 (23) 日宣布成功開發大功率 (1.5MW) 鋰鐵電池儲能貨櫃系統，並與工研院、大同公司合作，今年 11 月順利導入政府前瞻計劃中的大型儲能系統「彰濱儲能示範案場」，上線運作，成為台塑生醫在新能源領域上的重要里程碑。

台塑生醫董事長王瑞瑜 2008 年起，推動台塑企業跨入新能源發展，除成立台塑鋰鐵科技公司，生產鋰鐵電池最關鍵的鋰鐵材料外，也推動台塑生醫建立鋰鐵電池技術，全力規劃新能源市場佈局。

經過 12 年努力，台塑生醫除成為台灣不斷電 UPS 系統鋰鐵電池組主要供應廠商，應用範圍遍及電子、光電、通信、石化與醫療產業外，並於今年 11 月成功推動台灣電網用大功率 (1.5MW) 鋰鐵電池儲能貨櫃上線運作，是台塑企業繼石化、塑膠、紡纖、電子、生技、醫療產業發展外，另一個重要里程碑。

為加速新能源領域發展，台塑生醫透過獨有專利、大功率充放電用電池管理系統與主從式標準化模組技術，將鋰鐵電池導入 UPS 不斷電系統，成功取代鉛酸電池，並開發鋰鐵儲能貨櫃系統。

近期政府公布的「六大核心戰略產業」及「五加二產業」中，均將綠能、新能源列於其中，台塑生醫表示，在此重要能源轉型的時刻，當然不會缺席，未來將加速各項新能源領域的技術深化研究，及國際化發展佈局。

