台達電高效節能資料中心解決方案 獲台塑集團採用

電源大廠台達電 (2308-TW) 今 (23) 日宣布，攜手台塑集團，打造高效節能資料中心應用，由台塑生醫提供鋰鐵電池系統，台達電負責規畫、設計到建置，打造台塑集團總部的全球 IT 資訊中心骨幹。

台塑集團總部的資料中心座落於新北市，具備 750 kW 的電力容量，總占地約 300 坪，台達電透過模組化資料中心解決方案和系統整合能力，搭配台塑生醫所生產環保、安全、循環壽命長的鋰鐵電池系統，打造電力使用效率 (PUE) 值低於 1.5 的高效節能資料中心。

台達電表示，此次與台塑集團合作，提供方案包括高效率電源系統、精密空調以及資料中心管理系統 DCIM，除了為企業提供嚴密保護並節省營運成本，與舊的資料中心相比，每年預估可減少高達 30％的用電量。

台達電強調，目前除了集團本身企業資料中心是全球首座 LEED V4 ID+C 白金級認證的資料中心外，解決方案也已經在全球幫助許多知名企業成功打造綠色資料中心。

台塑生醫是台塑集團旗下發展生技、新能源最主要公司，專研生產的高性能鋰鐵電池模組，廣泛被使用於全世界各類 UPS、直流充電機與工業用儲能系統。