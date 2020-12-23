泰國央行維持利率於0.5%不變 下調2021年經濟成長預期

泰國央行在週三 (23 日) 將基準利率維持在創紀錄低點的 0.5% 不變，符合市場預期。由於該國仍在應對新一波新冠肺炎疫情的爆發，央行也因此下調了 2021 年的經濟前景預測。

在今年將利率總共下調了 75 個基點後，泰國央行於週三決議將利率維持在 0.5% 不變，符合市場預期，並表示願意在必要時使用更多貨幣工具。

當局在一份聲明中表示，央行將持續密切關注政府措施的適當性和各項風險，尤其是國內新一波疫情的爆發，來推進未來的貨幣政策，並指出財政措施必須繼續為經濟帶來支撐。

為應對疫情，政府採取了一系列刺激措施，並已經推出了 1.9 兆泰銖 (630 億美元) 的經濟激計劃，最近該國政府也批准了在 2021 年第一季增加 14 億美元額外支出。

新冠肺炎疫情摧毀了泰國經濟的兩個主要成長動力，即旅遊業和貿易，該國經濟仍持續受到全球需求疲軟和缺乏外國遊客的衝擊。泰國旅遊協會 (Tourism Council of Thailand) 主席 Chairat Trirattanajarasporn 曾警告表示，在今年下半年，泰國將有高達三分之一的旅遊業運營商面臨流動性枯竭的問題，並可能將永久倒閉。

Kasikornbank 資本市場研究主管 Kobsidthi Silpachai 表示：「如今在北半球進入冬季，全球新冠肺炎病例數呈上升趨勢，將在接下來的兩個季度中對經濟成長帶來壓抑。」

泰國央行也上調了今年全年的經濟預測，預估全年 GDP 將萎縮 6.6%，好於先前預期的萎缩 7.8%。不過，該行也將 2021 年 GDP 成長預期由先前的 3.6% 下調至 3.2%。