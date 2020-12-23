永豐「大戶DAWHO」數位帳戶權益升級 新台幣活儲高利1.1%

迎接 2021 年，永豐銀行「大戶 DAWHO」數位帳戶權益再升級，變身年輕人的圓夢加速器！永豐銀行表示，「大戶 DAWHO」為協助年輕人圓夢，即日起至明 (2021) 年 6 月底，提供新台幣 50 萬元內活儲利率 1.1% 與跨行提款、轉帳 20 次免手續費，協助每一位「大戶 DAWHO」加速達成夢想。

「大戶 DAWHO」更成為全台第一個整合證券下單與證券開戶的數位帳戶，透過 APP 即可執行存股交易，包括過往投資門檻較高的美股，現在也可以直接於 APP 中輕鬆導連下單；「大戶 DAWHO」期望與年輕世代創造理財的正循環，共同擘劃人生藍圖、實現夢想。

「大戶 DAWHO」信用卡 5% 加碼回饋通路再擴大

永豐銀行表示，「大戶 DAWHO」自去年 6 月上線，整合年輕亨利族最常用的四大個人核心服務－消費、投資、儲蓄與彈性資金，結合金融美學推出 DAWHO APP 將多元金融需求收納於指尖，成功穩居市場前三大。

為持續深化用戶經營，除達成任務享高利活儲與免費跨提、跨轉次數外，永豐銀行表示，「大戶 DAWHO」信用卡擴增 5% 加碼現金回饋通路，從「樂、行、食、玩、學」五大領域拓展到「家」(居家)、「寵」(寵物) 二項特色通路，為用戶探索更便利、創新的金融應用場景。

自然人驗證提高轉帳額度 存款自動轉入更方便

同時，永豐銀行表示，「大戶 DAWHO」開戶完成後，只要在家使用自然人憑證搭配讀卡機或至超商使用多媒體服務機，就能輕鬆提高轉帳額度。除升級帳戶權限功能全新上線外，永豐銀行也提供「存款自動轉入（ACH）」服務，於永豐 MMA 網路銀行線上完成身分認證，可設定自他行將存款自動存入永豐銀行的帳戶，同樣也免跑銀行匯款。

