〈大同新董座上任〉董座遭辭任有前車之鑑 盧明光：有貢獻最重要

大同 (2371-TW) 新董座一如外界預期，由朋程 (8255-TW) 現任董事長盧明光接任，外界關注，前董事長林文淵僅上任短短 50 天就被以改派法人代表換下，盧明光表示，他是法人代表，因此哪天不是代表後就會離開，最重要的是把公司、團隊做好，並且對公司有貢獻。

盧明光表示，回到母校、母公司服務是帶著奉獻的心，董事長一任三年，不管做得多好都會轉交給專業經理人，至於工作報酬目前並不清楚，但透露過去經營的事業都只有買股票沒有賣股票，每年也捐贈逾 2000 萬元給大同，這次擔任董座也希望能協助大同成功轉型、擦亮百年企業招牌。

大同今也同步宣布新總經理、副總名單，分別由前鴻海 (2317-TW) 集團高層鍾依文、戴豐樹接任，晚間也公告新財務長將由合作金庫商業銀行協理張淑梅在明年 1 月 4 日新任。

對於新任大同總經理，鍾依文認為，這是有做有意義的事情，過去五年大同在報章雜誌上出現的都是負面新聞，諸如市場派、公司派鬥爭，但現在已經沒有市場派、公司派，只有「大同派」，未來將一起為大同努力。

至於是否會把鴻海文化帶入大同，鍾依文表示，不會有大同大同化或大同鴻海化，未來只會有「大同優化」，不過也會將過去 20 年在鴻海學習到好的經驗帶來大同，例如鴻海制度文化中的流程表單及成本結構規劃等。