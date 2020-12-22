〈大同新董座辭任〉因經營理念被請辭 林文淵：確實與王光祥不同

大同 (2371-TW) 董事長林文淵上周一 (14 日) 接獲大股東 (王光祥) 通知，需更換法人代表，並於今 (22) 日對外宣布辭職董座一職，外界盛傳，林文淵是與王光祥鬧翻才請辭，對此，林文淵證實，確實與王光祥經營理念不合，未來在事業上也難以合作，不過不至於鬧翻。

林文淵細數擔任董事長 50 天來的工作狀況，他表示，上任後花許多時間與各部門進行溝通，了解公司狀況，從公司徵不到人，優秀員工離職等，一一解決，且與新任總經理討論，公司未來經營方向。

林文淵表示，上週一 (14 日) 接獲大股東王光祥指示，認為現今大環境不同，需更換法人代表以及經營團隊，至於詳細原因並不清楚。外界好奇，是否雙方理念不合、鬧翻，對此，林文淵回應，確實與王光祥在經營理念不同，不過都是小事，沒有大吵、鬧翻。

他舉例，公司首個董事會上，王光祥提出欲擔任副董事長，但依照法律程序，需修改公司章程後才能擔任；或是王光祥認為，身為大股東提出的公司營運建議，應被採納等，但可能牽涉法律問題。

林文淵表示，得知要被撤換時心情相當錯愕，擔任董座期間相當認真，應該不會被撤換，沒想到最後仍出現變數。