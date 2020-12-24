Nikola電動垃圾車訂單告吹 盤中一度挫逾10%

失去共和廢品處理公司 (Republic Services Inc) 的電動垃圾車訂單後，電動車新創 Nikola(NKLA-US) 股價遭受打擊，盤中一度重挫 10%。

Nikola 週三 (23 日) 發布聲明表示，在確定各種新興技術及設計概念加起來，將導致開發時間超出預期並產生額外成本後，決定終止與共和廢品處理公司的合作關係，即取消 2500 輛的電動垃圾車訂單。

Nikola 執行長 Mark Russell 表示：「鑑於所需資源和投資，這對兩家公司來說都是正確的決定。」共和廢品處理公司未回應評論請求。

今年 8 月宣布這筆交易時，Nikola 股價曾一度飆升 22%，雙方計劃由 Nikola 在 2023 年前啟動電動垃圾車生產計畫，並在 2024 年上路測試。

取消訂單消息傳出後，週三 (23 日) 美股盤中交易，Nikola 一度重摔 10%，跌勢隨後收斂。

Nikola 盤中股價一度挫逾 10% (圖：鉅亨網)

今年 9 月，聲勢正旺的 Nikola 遭做空機構踢爆電動卡車上路影片造假後，通用汽車 (GM-US) 隨即宣布與 Nikola 重訂合作協議，僅保留雙方在燃料電池的合作關係，並取消對 Nikola 的持股以及電動皮卡車的生產計畫。

Nikola 週三同步證實，電動半掛式卡車 (semi-truck) 明年起將在美國出貨，並在 2023 年於亞利桑那州 Coolidge 工廠實現本地生產，首座商業加氫站預計 2 年後動工。