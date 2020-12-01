通用汽車與Nikola重訂協議並取消持股 Nikola暴跌近29%

通用汽車 (GM-US) 和 Nikola (NKLA-US) 週一 (30 日) 宣布重新制定氫燃料電池合作協議，除縮小合作規模外，通用汽車取消所有 Nikola 的持股，以及 Nikola 電動皮卡的製造計畫，消息傳出後 Nikola 股價週一暴跌 29%。

Nikola 週一表示，Nikola 將全數返還先前合約的訂金，並表示 Badger 電動皮卡的計畫已「無限期暫停」。不過，新協議通用汽車將為 Nikola 的 Class 7 和 Class 8 商用半掛式卡車提供燃料電池系統，此外， Nikola 可能在旗下商用半掛式卡車使用通用汽車的 Ultium 電池系統。

Nikola 官方表示，新協議將側重於燃料電池業務合作，他們也有信心在年底前與能源合作夥伴簽署協議，以建造氫燃料補給站。通用汽車則表示， Nikola 將預付燃料電池產能所需的投資款，且該燃料電池系統生產線將於通用汽車電池工廠中生產。

通用汽車與 Nikola 新協議是一項不具有約束力的諒解備忘錄 (MOU)，直到 2021 年年底才到期，後續是否達成仍視雙方談判結果而定。

消息傳出後，Nikola 股價開盤即較上次收盤價下挫近 21%，隨後持續走弱，以每股 20.41 美元作收，跌幅達 26.92%。盤後持續走跌，下跌 2.01%，截至截稿前 7 時許，股價暫報 20 美元。

Nikola 股價日線圖 (圖: Google)

摩根大通分析師 Paul Coster 在一份研究報告中表示，通用汽車決定不按原計畫購入 Nikola 股份將對 Nikola 造成壓力，不過，長期來看，新協議仍有利於 Nikola 聚焦商用卡車業務的發展。

新股禁售令也拖累股價

除了此消息外， 週二 (1 日) 到期的新股上市禁售令也成為 Nikola 股價暴跌因素。

德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 表示，目前 Nikola 的流通股本僅 1.17 億股，屆時 1.61 億股禁售令解禁的賣壓恐對 Nikola 的市值造成更大的下檔壓力。 Nikola 創辦人 Trevor Milton 目前則擁有禁售令中絕大多數的股票，持有高達 9160 萬股。

今年 9 月，通用汽車與 Nikola 達成合作協議，通用汽車將提供電池、汽車底盤結構、燃料電池系統和一間工廠來建造 Nikola 旗下的 Badger 電動皮卡，併換取 Nikola 11% 股權與 7 億美元的現金。

然而，知名禿鷹 Hindenburg Research 隨後發布放空報告指稱 Nikola 存在技術詐欺行為欺騙投資人，使這筆交易備受市場質疑，儘管 Nikola 對此矢口否認 Hindenburg 的指控，然而，此事件也導致 Milton 辭職。