美國迄今100萬人接種疫苗 年底目標2000萬人恐難成

截至週三早上，美國接種新冠病毒疫苗第一劑的人數甫超過 100 萬人，這與美國政府力拼年底前接種國人達 2000 萬人的目標相差甚遠。

目前美國已經核准 2 款新冠病毒疫苗可作為緊急使用，但要終結美國這場疫情的最大阻礙是讓全美 3.31 億人接種。截至美東週三上午 9 點，美國疾病管制局 (CDC) 數據顯示，美國僅施打 1008025 劑疫苗，距離 12 月初的估計差了 1900 萬劑，若想實現目標，美國需到 12 月 31 前每日接種 210 萬人以上。

根據 CDC 數據，目前核准緊急使用的輝瑞疫苗和 Moderna 疫苗已經合併出貨全美 9465725 劑。

CDC 新冠病毒疫苗的分派數據來自州、地區和地方公共衛生機構以及 5 個聯邦機構。因此，可能某些地區回報數據的速度較慢。

投資者和決策者都將疫苗當作挽救疫情下經濟萎靡的解決方法，因為新冠病毒肆虐各州，導致醫院不堪負荷，企業運作也受到破壞。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，美國疫情嚴重程度全球居冠，目前確診人數超過 1820 萬人，且至少 322849 人死亡。

巨大物流挑戰

本週三美國國立衛生研究院 (NIH) 所長 Francis Collins 博士表示，倘若本月底前政府無法達標，也是情有可原，國人會理解「這是巨大的物流挑戰。」他本人週二甫接種。

「坦白說，我覺得這發展速度已經很快了，大家要知道輝瑞疫苗獲得緊急授權才過了 10 天，且輝瑞疫苗獲得緊急授權後一週，Moderna 疫苗才趕上。我認為神速計畫 (OWS) 下派送各州的速度已經很了不起了。」

全球衛生專家曾表示，想在短時間內讓美國 3.31 億人接種是一大挑戰，因為除了要有足夠的疫苗以外，各州和地區還需要足夠的針頭、注射器和瓶子才能夠施打疫苗，且施打人員也必須接受疫苗儲存和管理的培訓。

美國公衛官員堅稱，除了一些不幸的個案，疫苗的整體推廣一直很順利。

與數以千計的醫院和療養院合作的諮詢公司 Premier 的藥劑師兼宣傳副總裁 Soumi Saha 上個月曾說，分發疫苗將是衛生系統的「全新物流挑戰，因為必須將這些疫苗運送到正確位置且要維持產品的完整性。」

多倫多大學教授兼傳染病專家 Isaac Bogoch 呼籲將疫苗接種迅速擴大到藥房，並稱基層醫療網絡「令人非常驚艷。」

週三他表示，美國疫苗接種推行障礙是大眾的猶豫，而世界其他地方的障礙卻是沒有疫苗。