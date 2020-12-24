英國出現第二種傳染力恐更強的突變病毒株 最早現蹤南非

英國政府周三 (23 日) 表示，英國發現兩例感染新病毒株的病例，這種來自南非的新病毒株傳染力可能更強。英國並宣布，即刻起禁止從南非入境者。

英國衛生大臣 Matt Hancock 表示，感染新病毒株的兩個案例都接觸了過去幾周從南非旅遊返國的人，呼籲所有最近拜訪南非或曾接觸有南非旅遊史的民眾立即自主隔離。

Hancock 說：「這種新病毒株相當令人擔憂，因為傳染力更強，而且似乎從英國已發現的變種病毒進一步突變。」

英國宣布即刻起限制從南非入境者，德國、瑞士、以色列、土耳其、沙烏地阿拉伯已經停止往返南非的班機。

這種傳染力可能更強的新病毒株最早在南非現蹤。南非官員日前表示，新病毒株可能和最近國內確診病例激增有關，而且可能導致更多年輕人演變成重症。

英國日前宣布發現突變病毒，傳染力可能增強 70%。根據美國疾病管制預防中心 (CDC)，這種病毒可能早在 11 月就遍布英格蘭，且是倫敦 60% 新增確診案例的元凶。

CDC 表示，英國變異病毒可能已經在美國現蹤，科學家正在研究其傳染力。美國傳染病學權威佛奇博士 (Anthony Fauci) 也警告，美國民眾應該假設英國變異病毒株「已經存在於美國」。

醫學專家提醒民眾對提高防疫警覺性之餘，也強調新病毒株需要進一步研究，目前看來似乎沒有變得更致命，且已經問世的疫苗對新病毒株也有防護效力。