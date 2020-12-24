瑞聲計劃分割光學業務在A股上市

周三 (23 日) 晚間瑞聲科技（2018-HK）宣布，考慮將旗下誠瑞光學的光學產品研發、生產及銷售等光學業務分割，並於中國一家證券交易所上市。目前瑞聲科技尚未向中國任何相關監管機構提交正式上市申請。

依照中國會計準則編製的財報，誠瑞光學於去年稅前淨損 6.2 億人民幣，虧損金額有所擴大。截至 2020 年 6 月 30 日，誠瑞光學未經審核總資產為 81.75 億人民幣，淨資產則為 27.16 億人民幣。

另一方面，周三誠瑞光學位於重慶的工廠竣工投產，該項目第一期計劃投資 30 億人民幣，主要生產母公司瑞聲科技 (AAC) 全球獨有的 WLG 晶圓級玻璃鏡片。

此次投產的項目，是瑞聲在全球唯一的、先進技術高度整合化的晶圓級玻璃鏡片研發生產基地，將主要建設晶圓級玻璃鏡片、汽車電子、AIoT 智慧穿戴、智慧居家、智慧駕駛、無人機以及機器視覺等光學及精密傳動相關產業鏈產品的研發與生產中心，同時也將是全球最大的玻璃鏡片製造基地。

而該項目將填補重慶智慧製造產業鏈中光學領域的空白，可推動重慶市及兩江新區電子製造產業更完整，特別是汽車電子產業鏈方面。

瑞聲科技今年第三季報內容顯示，前三季營收 123.57 億人民幣，年減 1.8%；純益 7.51 億人民幣，年減 48.8%。第三季營收 45.2 億人民幣，年減 9.8%；純益 4.3 億人民幣，年減 38.1%。瑞聲表示收入下滑主要是受到全球智慧手機市場週期性及新產品延後的影響。

