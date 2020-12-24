阿里巴巴遭反壟斷調查 美股盤後重挫近4%

周四 (24 日) 中國市場監管總局表示，將依法對阿里巴巴 (BABA-US) 實施「二選一」等涉嫌壟斷行為的立案調查。另外，傳出中國金融主管機關將於近期再度約談螞蟻集團。受到此利空影響，阿里巴巴美股盤後應聲重挫 3.7%。

資料來源: 新浪財經

人民日報指出這是中國在網際網路領域加強反壟斷監管的一項重要措施，有利於規範行業秩序、促進平台經濟長遠健康發展。

人民日報提到由於線上平台經濟近幾年憑藉數據、技術、資本優勢使得市場集中度逐漸升高，市場資源加速向龍頭大廠集中，關於平台壟斷問題的反映和舉報日益增加，顯示線上平台經濟發展中存在一些風險和隱憂。

人民日報強調反壟斷、反不正當競爭，是完善社會主義市場經濟體制、推動高品質發展的必經之路。同時反壟斷是國際慣例，有利於保護市場公平競爭和創新，維護消費者權益。

(圖片: AFP)

另一方面，為符合金融主管機關相關法規精神，螞蟻集團已下調部分年輕用戶花唄額度，並倡導理性消費。實際上，有不少年輕人反應自己的螞蟻花唄額度被降到 2000 元人民幣或 3000 元人民幣以下。

花唄是螞蟻集團推出的信用消費型工具，花唄的用戶量在中國逾 1 億，其中約 50% 分佈在三線以下城市。民眾在消費時，可以使用花唄的額度，享受先消費，後付款的購物體驗。花唄最初的應用集中在淘寶和天貓，隨後擴大到停車繳費、出遊、醫院、餐飲、超市等。

