母公司前腳遭調查 螞蟻集團後腳將再被約談

在螞蟻集團遭主管機關約談時隔 1 個多月後，中國官媒新華社周四 (23 日) 報導指出，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局將於近日再度約談螞蟻集團。

這次中國主管機關再度約談螞蟻集團，這反映中國官方可能將下重手規範網路平台經濟的發展，而行動完全符合近期才召開的中國中共中央政治局會議精神。

在中國中共中央政治局會議後，近兩周中國政府立即推出一系政策，呼應會議中提出的要求，包含刺激半導體、內需升級、節能，更重要的就是反壟斷。

另一方面剛落幕的中國中央經濟工作會議也出，要強化反壟斷和防止資本無序擴張。金融科技平台發展方興未艾，審慎監管有助於促進平台企業走得更遠、發展得更好。而官媒指出這次約談目的就是要督促指導企業加緊整頓，改善公司治理，促進產業健康發展。

(圖片: AFP)

外界認為螞蟻二度被約談，可能將透露主管機關要求的具體執行層面，至少包含三層意思：

第一是希望螞蟻集團在後續發展中能夠遵循的原則「市場化、法治化」，前者是希望其繼續發揮好資源分配的作用、鼓勵平台經濟創新發展，後者則是強調要企業平等沒有特殊待遇。

第二是金融監管希望能實現金融「公平競爭」、「保護消費者合法權益等」。這意指目前網路金融已經侵犯到傳統金融體制，要在發生系統性風險前做出控管。

第三是明確規範金融業務經營與發展。在市場的統一標準下，市場參與者都享受到金融創新的優點，並在不斷改革的治理中促進產業健康、可持續的發展。