〈台股盤中〉電子傳產歡慶平安夜 重返14300點收復所有短均

台股今 (24) 日電子股回溫，成交比重回升至 6 成以上，被動元件、記憶體、電動車族群都是盤面焦點，原物料輪番漲價，鋼鐵股、低價紡織股都強勢衝鋒，電子傳產輪動下，推升加權指數重返 14300 點之上，收復所有短期均線。

權值股三王今天穩步紅盤，為電子股打了強心針，聯電、友達、聯發科等也都扮演穩盤要角，而具漲價題材的電子股則扮演先鋒，加權指數最高漲到 14324.42 點。

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田與太陽誘電近期二度通知客戶再拉長交貨期，被動元件明顯供不應求，且如台廠國巨、華新科等庫存也開始偏低，MLCC 報價可能再上揚，受此激勵，九豪精、華容亮燈漲停，凱美也勁揚超過 8%。

根據外媒報導，隨著 2021 年全球三大記憶體廠陸續將大規模量產下一代 DDR5 DRAM 的情況下，預計記憶體市場將迎接下一個成長週期，華邦電、南亞科、廣穎、商丞都表現不俗。

Apple Car 眾所矚目，也使電動車族群再度加足馬力，長園科、淳安都飆到漲停，強茂、乙盛 - KY、康普、佳凌、台半都衝勁十足。

不只電子股，傳產股也受惠於原物料漲價題材，健康輪動，鋼鐵股中的海光、第一銅、高興昌全數漲停，聚亨、允強也表現硬挺。而加工絲漲價則刺激低價紡織股表態，集盛、聯發、新纖都噴出漲停，宣進也狂飆 9%。

整體來說，今天適逢平安夜，儘管外資放假，但是投信、業內還是力挺，電子傳產股健康快速輪動，以推升加權指數收復所有均線喜迎聖誕節，不過目前上檔有壓，預期短線還是震盪格局，惟下檔 14053 有強勁支撐，台股可望快樂過聖誕。