傳產扛大旗、中小型股助威 台股平安夜漲57點收14280點收復短均

美股四大指數周三收盤漲跌互見，儘管外資平安夜提早放假去，台股今 (24) 日仍開高走高，塑化、紡織等傳產族群躍多頭指標，被動元件、DRAM 及電動車概念股也吸引資金進駐，帶動指數一度漲百點，終場漲點收斂至 57.19 點，收在 14280.28 點，順利收復所有短均，成交值 2218.94 億元。

觀察權值股表現，台積電仍陷盤整格局，一路在平盤遊走，終場小漲作收；鴻海、聯電、聯詠等電子股維持上漲走勢，日月光投控則大漲逾 4%；塑化族群今日扮演撐盤要角，南亞挾銅箔漲價題材，上漲約 1.6%，台塑、台塑化同步漲逾 1%；金融股也普遍走升，其中以富邦金漲 1.6% 最為強勢。

被動元件供給吃緊，全球 MLCC 龍頭村田再拉長交貨期，台廠庫存也偏低，在漲價題材利多加持下，被動元件族群今日股價齊揚，國巨、華新科大漲逾 2%；凱美受惠與奇力新互相轉讓子公司股權，股價亮燈漲停；此外，華容也飆上漲停，大毅、禾伸堂、日電貿、信昌電等均漲勢強勁。

DRAM 合約價明年首季可望止跌回穩，市場認為，有利南亞科、華邦電等台廠後市，激勵華邦電今日漲逾 4%，南亞科也有近 3% 的漲幅，旺宏、威剛均在盤面上表現。

國際原物料價格持續大漲，國內尼龍、聚酯、加工絲等產品從第 3 季末開始上漲迄今，市場預期市況熱絡將延續至明年第 1 季，帶動相關族群股價走揚，新纖、集盛、怡華、聯發今日均亮燈漲停，遠東新、力麗、南紡、宏益、東和、嘉裕等多檔漲勢也相當強勁。

特斯拉最大勁敵 Apple Car 最快可望於明年 9 月發表，台廠相關概念股有望大啖商機，長園科、淳安、佳凌、台半飆上漲停，強茂、乙盛 - KY、康普都衝勁十足。此外，貿聯 - KY 傳出再奪 2 家美系新創電動車品牌訂單，供應豪華電動車及電動皮卡連接線束，今日股價漲逾 2%。