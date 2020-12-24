全台無薪假再起增至6498人 旅行社、運輸倉儲業惡化

無薪假狀況再度惡化，勞動部今 (24) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施事業單位共計 531 家、人數 6498 人，單周增 81 家、563 人，儘管製造業變動不大，但因邊境仍封鎖，旅行社營運難以好轉，近一周以來，支援服務業無薪假大增 33 家、256 人，運輸及倉儲業也持續惡化。

今年對於旅行社來說是相當難熬的一年，各國為防堵疫情，無限期管制邊境、停止外國旅行團，根據勞動部統計，以旅行社為主的支援服務業，本期無薪假攀升至 101 家、660 人，單周增 33 家、256 人。儘管業者積極轉型，政府也祭出補貼、刺激國旅多項方案，但挹注營運有限。

許多中小型業者營運撐不住陸續停業，包括華航 (2610-TW) 旗下華旅、利百加等，老牌的東南旅行社日前也宣布裁員 15%、約 170 人。根據交通部估算，今年來台旅客數約落在 137 萬人次，較去年大減 1050 萬人次，流失近 9 成的國際旅客，觀光產值約蒸發逾 3700 億元。

此外，批發及零售業無薪假也上升至 180 家、1383 人，單周增 31 家、197 人；運輸及倉儲業則為 43 家、1249 人，單周增 8 家、82 人。

製造業方面，本期無薪假為 2740 人，較上周微幅增加 33 人，變動不大，就四大工業來看，金屬機電工業單周增加 165 人，來到 1450 人，不過，民生工業狀況持續好轉，單周減 156 人，下滑至 285 人，化學工業則是微幅增加，資訊電子工程持平上周。